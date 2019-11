Sevilla supera o Betis no clássico e sobe para o 4º lugar do Espanhol

O clássico da Andaluzia foi vencido pelo Sevilla neste domingo. Em pleno Estádio Benito Villamarin, a equipe visitante passou pelo Betis por 2 a 1 e subiu para os primeiros lugares da tabela de classificação do Campeonato Espanhol, deixando o rival perto da zona da degola.

Os gols da partida foram marcados por Lucas Ocampos e De Jong para o Sevilla, enquanto Loren Moron descontou para a equipe da casa, diante de mais de 63 mil espectadores.

O resultado deixa a equipe do técnico Julen Lopetegui com 24 pontos, em quarto lugar na competição, na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada após 13 rodadas. O Betis, por sua vez, fica em 17.º, com 13 pontos.

Na partida que fechou a rodada deste domingo, Getafe e Osasuna ficaram no 0 a 0 no Coliseum Alfonso Perez. O resultado deixou o Getafe, mandante deste duelo, com 20 pontos e na sétima posição, logo abaixo da zona de classificação às competições europeias. O Osasuna vem pouco abaixo, em 10º, com 19 pontos.