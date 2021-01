Sevilla supera o Alavés fora de casa e sobe para o 4º lugar do Espanhol

Em boa fase, o Sevilla superou o Alavés fora de casa por 2 a 1, no estádio Mendizorroza, nesta terça-feira, pela 19ª rodada, se recuperou do revés sofrido para o líder Atlético de Madrid há uma semana e subiu para a quarta colocação do Campeonato Espanhol.

O Sevilla agora fecha o grupo dos times que garantem vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa e soma 33 pontos, oito a menos que o líder Atlético de Madrid. O Alavés briga contra o rebaixamento. No momento, ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos, a um da zona da degola.

O resultado positivo começou a ser construído aos três minutos, quando o atacante marroquino Youssef En-Nesyri abriu o placar. Ele já balançou as redes 13 vezes em 26 partidas na temporada e vive ótimo momento. No entanto, a vantagem durou pouco, já que o Alavés, do brasileiro Deyverson, que atuou por cerca de 20 minutos, buscou o empate rapidamente com o meia Édgar Méndez, aos 12 minutos

Depois de igualarem o placar, os anfitriões pressionaram e comandaram as ações. Apesar de terem menos posse de bola, finalizaram mais vezes e levaram mais perigo que o adversário. Os visitantes, porém, foram mais eficientes e marcaram o segundo gol com o atacante Suso, aos 30 minutos.

Na etapa final, o time da Andaluzia foi superior, mas correu risco de perder a vantagem adquirida no primeiro tempo. Chegou até a balançar as redes mais uma vez, mas o VAR apontou falta e invalidou o tento. Nos acréscimos, Joselu teve a chance de garantir um ponto para o Alavés em cobrança de pênalti, mas bateu mal e parou no goleiro marroquino Bounou.

Em outros jogos da liga espanhola disputados nesta terça-feira, Cádiz (8º) e Levante (11º) empataram por 2 a 2, mesmo placar do duelo entre Valladolid (16º) e Elche (18º), que brigam na parte de baixo da tabela de classificação.

