Sevilla perde para o Girona e se complica no Campeonato Espanhol

O Sevilla deve ficar sem vaga nos campeonatos europeus da próxima temporada. O maior vencedor da Liga Europa, com seis conquistas, perdeu para o Girona por 2 a 0, neste domingo, no Ramón Sánchez Pizjuán, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, e ficou apenas na 12ª colocação.

Com 41 pontos, o Sevilla ficou oito atrás do Bétis, o primeiro dentro da zona de classificação para a Liga Europa. Já o Girona subiu para o oitavo lugar, com 44.







O Girona não teve dificuldade em anular o Sevilla e conseguiu abrir o placar aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio de Riquelme, Juanpe acertou um bonito chute para fazer 1 a 0.

O gol, que decretou o triunfo, saiu apenas aos dez minutos da etapa final. Tsygankov rolou na medida para Taty Castellanos, que soltou o pé para confirmar a vitória do Girona.

Ainda nesta segunda-feira, o Mallorca (12º) ficou no empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao (7º). A 33ª rodada do Campeonato Espanhol começa nesta terça-feira. Destaques para os duelos entre Barcelona e Osasuna, no Camp Nou, e Real Sociedad e Real Madrid, no Anoeta.

