Sevilla perde em casa para PSV (3-2) e diz adeus à Champions

O Sevilla está eliminado da Liga dos Campeões, após ser derrotado pelo PSV Eindhoven por 3 a 2 nesta quarta-feira (29), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 5ª rodada do Grupo B, um resultado que deixa o técnico da equipe, o uruguaio Diego Alonso, na corda bamba.

Depois de dois empates e duas derrotas nos quatro primeiros jogos – os dois primeiros com José Luis Mendilibar como treinador-, o time espanhol parecia estar vivo na luta pela classificação às oitavas de final quando abriu 2 a 0 com os gols de Sergio Ramos (24′) e Youssef En Nesyri (47′).

Mas os holandeses reagiram e conseguiram a virada no segundo tempo com Ismael Saibari (68′), um gol contra de Nemanja Gudelj (81′) e Ricardo Pepi (90’+2).

Com a derrota, o Sevilla fica na lanterna da chave com 2 pontos, longe dos 8 do PSV (2º) e dos 9 do líder Arsenal, que ainda recebe o Lens (3º, 5 pontos) nesta quarta-feira.

Se o time francês pontuar em Londres, o Sevilla também não terá chances de subir para a terceira posição do grupo e ir para o mata-mata prévio às oitavas de final da Liga Europa.

