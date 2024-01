Sevilla perde em casa e pode entrar na zona de rebaixamento do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/01/2024 - 20:01 Para compartilhar:

O Sevilla continua se complicando na temporada: o atual campeão da Liga Europa foi derrotado em casa pelo Alavés por 3 a 2 nesta sexta-feira (12), no jogo que abriu a 20ª rodada do Campeonato Espanhol, e pode entrar na zona de rebaixamento dependendo dos resultados do fim de semana.

Com apenas 16 pontos, o time da Andaluzia ocupa a 16ª posição e pode ser ultrapassado pelo Celta de Vigo Celta de Vigo (17º), que no sábado visita o Mallorca (15º), e pelo o Cádiz (18º), primeiro time da zona da degola, que no domingo recebe o Valencia (9º).

Jogando no estádio Sánchez Pizjuán, o Alavés abriu 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Nahuel Tenaglia (26′) e Kike García (40′).

O Sevilla conseguiu empatar na etapa final marcando com Rafa Mir (70) e Ocampos (82 de pênalti), mas Rubén Duarte (90′) deu a vitória nos instantes finais aos visitantes, que com o resultado sobem para a 13ª posição na tabela.

A 20ª rodada de LaLiga tem três jogos adiados (Barcelona x Osasuna, Atlético de Madrid x Rayo Vallecano e Getafe x Real Madrid), já que envolvem equipes que viajaram à Arábia Saudita para a disputa da Supercopa da Espanha.

Depois das semifinais de quarta e quinta-feira, Real e Barça vão se enfrentar na decisão do torneio no domingo, em Riade, na Arábia Saudita.

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Sevilla – Alavés 2 – 3

– Sábado:

(10h00) Las Palmas – Villarreal

(12h15) Mallorca – Celta de Vigo

(14h30) Athletic Bilbao – Real Sociedad

(17h00) Betis – Granada

– Domingo:

(10h00) Almería – Girona

(12h15) Cádiz – Valencia





– Terça-feira, 30 de janeiro:

(17h00) Barcelona – Osasuna

– Quarta-feira, 31 de janeiro:

(17h00) Atlético de Madrid – Rayo Vallecano

– Quinta-feira, 1º de fevereiro:

(17h00) Getafe – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 48 19 15 3 1 40 11 29

2. Girona 48 19 15 3 1 46 24 22

3. Barcelona 41 19 12 5 2 36 22 14

4. Athletic Bilbao 38 19 11 5 3 36 19 17

5. Atlético de Madrid 38 19 12 2 5 39 23 16





6. Real Sociedad 32 19 8 8 3 30 19 11

7. Betis 28 19 6 10 3 21 20 1

8. Getafe 26 19 6 8 5 24 25 -1

9. Valencia 26 19 7 5 7 22 23 -1

10. Las Palmas 25 19 7 4 8 16 17 -1

11. Rayo Vallecano 23 19 5 8 6 18 24 -6

12. Osasuna 22 19 6 4 9 22 29 -7

13. Alavés 20 20 5 5 10 18 27 -9

14. Villarreal 19 19 5 4 10 27 38 -11

15. Mallorca 18 19 3 9 7 17 23 -6

16. Sevilla 16 20 3 7 10 25 30 -5

17. Celta Vigo 16 19 3 7 9 20 29 -9

18. Cádiz 15 19 2 9 8 14 26 -12

19. Granada 11 19 2 5 12 22 40 -18

20. Almería 5 19 0 5 14 19 43 -24

