Sevilla, Leverkusen, Wolverhampton e Basel nas quartas da Liga Europa

Sevilla, Bayer Leverkusen, Wolverhampton e Basel se classificaram para as quartas de final da Liga Europa, a ser disputada no início da próxima semana na Alemanha, no formato de jogo único (‘Final 8’), que conta ainda com a participação da Inter de Milão, Manchester United, Shakhtar e Copenhaguen.

Na cidade alemã de Duisburg e em uma única partida, já que não foi possível agendar os dois jogos (ida e volta) a tempo por conta da pandemia de coronavírus, o Sevilla despachou a Roma com o placar de 2 a 0, gols de Sergio Reguilón (22 minutos) e o marroquino Youssef En-Nesyri.

“Estamos felizes, o time jogou um bom jogo contra um grande rival. Sabíamos da dificuldade e nos preparamos bem”, disse o técnico do Sevilla, Julen Lopetegui.

“Nunca estivemos no jogo, desde o primeiro até o último minuto. Fomos derrotados em tudo”, admitiu o atacante do time da capital italiana, o bósnio Edin Dzeko, após a derrota.

A equipe espanhola vai em busca de mais um título neste torneio continental, do qual é recordista com cinco conquistas.

Também será o único representante da Espanha presente na próxima fase da competição, que começa na segunda-feira, depois que o Getafe foi eliminado na quarta-feira com a derrota por 2 a 0 para a Inter de Milão.

Nas quartas de final, o Sevilla enfrentará na terça-feira, em Duisburg, o inglês Wolverhampton, que eliminou o Olympiacos na partida de volta com um gol de pênalti do mexicano Raúl Jiménez. No encontro de ida na Grêcia, o jogo terminou empatado (1 a 1).

“Estamos em uma longa temporada. Agora estamos nas quartas de final e queremos continuar avançando”, disse Jiménez após a vitória.

– Possível semifinal com o Manchester United –

Se o Sevilla superar o ‘Wolves’, o time enfrentará o vencedor do confronto entre Manchester United e Copenhaguen em 16 de agosto, com o objetivo de adquirir a vaga ingresso na final a ser realizada na cidade alemã de Colônia (21 de agosto).

Outro classificado para as quartas foi o Bayer Leverkusen, que em casa despachou o escocês Rangers com uma vitória por 1 a 0. Na partida de ida, em março em Glasgow, os alemães tinham vencido por 3 a 1. O gol desta quinta do Bayer sobre o time treinado por Steven Gerrard foi marcado pelo francês Moussa Diaby.

Agora, a equipe de Leverkusen enfrentará a Inter em uma das quartas de final mais atraentes, no dia 10 de agosto, em Düsseldorf.

Já o Basel carimbou nesta quinta-feira o passaporte para as quartas com uma vitória por 1 a 0 sobre o alemão Eintracht, que havia sido derrotads na ida em Frankfurt por 3 a 0. O gol suíço foi marcado pelo meia Fabian Frei (88).

