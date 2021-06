Sevilla faz sondagem pelo goleiro John, do Santos Jogador tem contrato com o Peixe até 2023 e multa de 70 milhões de Euros

O goleiro John, do Santos, teve sua situação contratual consultada pelo Sevilla, da Espanha. O jogador, de 25 anos, possui passaporte italiano por parte de mãe, o que facilitaria uma venda ao futebol europeu.

O Peixe renovou com o arqueiro em 2019, levando seu contrato até 2023 e com multa de 70 milhões de euros caso o goleiro seja negociado com clubes de fora do Brasil.

O goleiro terminou a temporada passada como titular do time do então técnico Cuca, jogando inclusive a final da Copa Libertadores da América. Para a temporada 2021, John foi procurado por Bahia e Atlético-GO, por empréstimo, mas o Santos recusou.

Com Ariel Holan, o goleiro João Paulo recuperou a posição de titular, mas recentemente, já com Fernando Diniz, John embala uma sequência de dois jogos como titular. O treinador apontou o bom desempenho nos treinos, o que resultou em uma oportunidade no jogo.

