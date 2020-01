Sevilla empresta Simon Kjaer ao Milan para o restante da temporada

O capitão da seleção dinamarquesa, Simon Kjaer, foi cedido pelo Sevilla ao Milan pelo restante da temporada, com uma opção de transferência, anunciou o clube italiano nesta segunda-feira.

Kjaer estava no Atalanta desde setembro do ano passado, mas quase não atuou nas últimas rodadas da Serie A, com apenas seis jogos disputados.

O zagueiro de 30 anos já começou a treinar com o Milan e poderá estrear já na quarta-feira nas oitavas de final da Copa da Liga contra a SPAL.

Simon Kjaer é o capitão da seleção dinamarquesa desde 2016, e marcou três gols em 95 jogos disputados.

O dinamarquês conhece bem o futebol italiano por já ter vestido a camisa de outras duas equipes no país: Roma e Palermo.

ea/cw/dep/pm/aam