Sevilla empata fora de casa e fica mais distante de Barcelona e Real Madrid

O Sevilla deu um passo em falso neste domingo no Campeonato Espanhol. Mesmo tendo um jogador a mais em campo durante boa parte do segundo tempo, a equipe de Sevilha apenas empatou contra o Osasuna por 1 a 1, fora de casa, e ficou mais distante de Barcelona e Real Madrid, os líderes da competição.

Antes do início da 16.ª rodada, o Sevilla tinha só um ponto a menos do que os gigantes espanhóis, que têm uma partida a mais a disputar. Agora, a distância é de três – 34 para Barcelona e Real Madrid e 31 para o Sevilla, que teve interrompida uma sequência de três vitórias na competição.

As coisas começaram bem para o Sevilla em Pamplona. Aos 11 minutos do primeiro tempo, El Haddadi recebeu um lançamento de Banega e enrolou-se com a bola, mas assim mesmo conseguiu mandar um ótimo chute de pé esquerdo, abrindo o placar.

Só que o empate chegou ainda na primeira etapa. Nos acréscimos, o argentino Chimy Ávila recebeu um lindo passe de calcanhar de Adrian e marcou o gol do Osasuna com um poderoso chute de direita. O goleiro Vaclik não teve qualquer chance de fazer a defesa.

Na segunda etapa, aos 16 minutos, Oier foi expulso ao levar o segundo cartão amarelo, o que abriu o caminho para a vitória do Sevilla. O time visitante, porém, não soube aproveitar essa vantagem. Os terceiros colocados do Campeonato Espanhol chegaram a ter um pênalti anotado a seu favor, mas a marcação foi anulada pelo VAR.

A jornada só não foi pior para o Sevilla porque a Real Sociedad, quarta colocada, também tropeçou fora de casa. O time basco empatou por 0 a 0 contra o Valladolild e, assim, perdeu a chance de diminuir a distância que o separa do clube de Sevilha – ela continua sendo de quatro pontos (31 a 27).

Se faltaram gols em Valladolid, o mesmo não ocorreu em Leganés, onde o Leganés derrotou o Celta por 3 a 2 – apenas a sua segunda vitória no Campeonato Espanhol. O time agora divide a lanterna com o Espanyol, ambos com nove pontos, enquanto a equipe de Vigo é a 18.ª, com 13.

Oscar marcou duas vezes para o Leganés e Rodrigues anotou o terceiro da equipe da casa. Araujo e Iago Aspas fizeram a rede balançar a favor dos visitantes.