Sevilla empata com Leganés e segue na terceira colocação na Espanha

O Sevilla empatou nos acréscimos em 1 a 1 com o Leganés (13º), neste domingo pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, garantindo terminar o ano na terceira colocação da competição.

O Leganés chegou a abrir o placar com Mikel Vesga (5 min), mas Wissam Ben Yedder empatou de cabeça nos acréscimos para o Sevilla, numa partida em que o time andaluz terminou com 10 jogadores após a expulsão de Franco Vázquez.

O empate impediu o Sevilla de recuperar a vice-liderança da Liga, que pertence agora ao Atlético de Madrid, vencedor no sábado por 1 a 0 do Espanyol.

O Sevilla sairá de férias de fim de ano a dois pontos de distância do Atlético e a cinco do líder, o Barcelona, que no sábado superou por 2 a 0 o Celta.

Mais cedo, o Valencia (8º) superou por 2 a 1 o lanterninha Huesca (20º) e se aproximou da zona de classificação à Liga Europa.

O Real Madrid, quarto colocado, teve a partida contra o Villarreal adiada para dia 3 de janeiro devido à participação no Mundial de Clubes.

— Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Girona – Getafe 1 – 1

Real Sociedad – Alavés 0 – 1

– Sábado:

Betis – Eibar 1 – 1

Atlético de Madrid – Espanyol 1 – 0

Barcelona – Celta Vigo 2 – 0

Athletic Bilbao – Valladolid 1 – 1

– Domingo:

Valencia – SD Huesca 2 – 1

Leganés – Sevilla 1 – 1

(15h30) Rayo Vallecano – Levante

– Quinta-feira:

(18h30) Villarreal – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 17 11 4 2 48 19 29

2. Atlético de Madrid 34 17 9 7 1 25 12 13

3. Sevilla 32 17 9 5 3 30 17 13

4. Real Madrid 29 16 9 2 5 24 19 5

5. Alavés 28 17 8 4 5 19 17 2

6. Betis 26 17 7 5 5 20 19 1

7. Getafe 25 17 6 7 4 18 13 5

8. Valencia 22 17 4 10 3 15 14 1

9. Girona 22 17 5 7 5 18 20 -2

10. Levante 22 16 6 4 6 27 30 -3

11. Celta Vigo 21 17 5 6 6 28 26 2

12. Valladolid 21 17 5 6 6 16 19 -3

13. Eibar 21 17 5 6 6 21 25 -4

14. Espanyol 21 17 6 3 8 18 24 -6

15. Real Sociedad 19 17 5 4 8 18 20 -2

16. Leganés 19 17 4 7 6 16 20 -4

17. Athletic Bilbao 16 17 2 10 5 16 24 -8

18. Villarreal 15 16 3 6 7 17 21 -4

19. Rayo Vallecano 10 16 2 4 10 15 31 -16

20. SD Huesca 8 17 1 5 11 15 34 -19

