Sevilla derrota Granada fora de casa e vence a segunda no Espanhol

O Sevilla assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol, ao derrotar o Granada, por 1 a 0, nesta sexta-feira, em seu estádio, na abertura da segunda rodada. Com o resultado, a equipe atingiu os seis pontos. Com um ponto, o Granada é o 13.º colocado.

O Sevilla teve total domínio do jogo e criou oportunidades para construir um placar elástico. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Joan Jordan, aos sete minutos do segundo tempo, diante de 15.849 torcedores.

Em desvantagem no placar, o Granada buscou o empate e até criou algumas chances. A principal delas com Darwin Machis, que chutou forte de esquerda, mas errou o alvo. No fim da partida, os jogadores do time da casa reclamaram muito do árbitro por causa de um pênalti não marcado.

Em Valência, o Villarreal perdeu grande chance de somar três pontos fora de casa, ao perder para o Levante, por 2 a 1, de virada, após desperdiçar pelo menos oito boas chances de gol na primeira etapa, sendo que havia aberto o placar aos três minutos, com Gerard Moreno.

No segundo, o domínio permaneceu com o Villarreal, mas duas falhas em cinco minutos causaram a perda do jogo por intermédio de dois gols de pênalti do centroavante Roger Marti. Um aos 23 e outro aos 28 minutos. Depois do “apagão”, o Villarreal voltou a pressionar, mas perdeu outras chances e acabou derrotado.

Os favoritos ao título jogam neste fim de semana. Sábado, o Real Madrid recebe o Valladolid, no Santiago Bernabéu. Domingo, o anfitrião será o Barcelona diante do Bétis, no Camp Nou. Já o Atlético de Madrid visitará o Leganés.