Sevilla avança na Copa do Rei com goleada sobre time da quarta divisão espanhola

Enquanto os mais poderosos times espanhóis estavam na Arábia Saudita para a disputa da Supercopa da Espanha, vencida pelo Real Madrid neste domingo, o país vivia a segunda fase da Copa do Rei. O Sevilla, atualmente o quarto colocado do Campeonato Espanhol, foi premiado com um confronto contra um clube da quarta divisão e aproveitou bem a oportunidade.

Mesmo jogando fora de casa, o time de Sevilha fez uma espécie de treino de luxo: 5 a 0 sobre o Escobedo, equipe da cidade de Camargo, localizada no norte do país – o estádio Eusébio Arce, que recebeu a partida, tem capacidade para apenas dois mil espectadores.

Apesar da enorme diferença de categoria entre as duas equipes, o Sevilla colocou em campo uma formação forte, com seus principais jogadores. Sendo assim, o Escobedo pouco pôde fazer e perdeu com gols de De Jong, Nolito, Ocampos, Torres e Vázquez.

Outros sete jogos foram disputados neste domingo pela segunda fase da Copa do Rei – cada etapa da competição é disputada no sistema de mata-mata em jogo único. A Real Sociedad e o Celta fizeram o mesmo que o Sevilla, ou seja, atuaram fora de casa e golearam. A equipe basca fez 4 a 0 no Ceuta e o time de Vigo derrotou o Mérida por 4 a 1. Levante (2 a 1 no Jaen), Eibar (2 a 1 no Cacereno) e Espanyol (2 a 0 no San Sebastián Reyes) foram as outras equipes da primeira divisão a se classificarem para a terceira fase neste dia.

No sábado, a rodada havia sido aberta com 20 confrontos. Todas as equipes da principal divisão do país que entraram em campo se classificaram, com exceção de uma: o Getafe, sétimo colocado do Espanhol, que deu vexame ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Badalona, time que ocupa apenas a 16.ª colocação de um dos quatro grupos da terceira divisão da Espanha.

As duas goleadas do sábado foram obtidas por Athletic Bilbao e Leganés, que derrotaram, respectivamente, Sestao e Murcia por 4 a 0, avançando sem problemas na Copa do Rei, que na próxima fase, a terceira com 32 times, terá as estreias dos quatro que jogaram a Supercopa da Espanha – Barcelona, Atlético de Madrid e Valencia, além do Real Madrid.