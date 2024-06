Sevilla anuncia García Pimienta como novo técnico

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 13:15 Para compartilhar:

Francisco Javier García Pimienta, técnico do Las Palmas nas duas últimas temporadas, será o treinador do Sevilla no próximo ano, anunciou neste domingo o clube da Andaluzia em um comunicado.

Revelado como jogador e treinador nas categorias de base do Barcelona, o técnico catalão, de 49 anos, substitui Quique Sánchez Flores, que decidiu deixar o clube apesar de ter conseguido salvar o time do rebaixamento.

“O Sevilla FC chegou a um acordo com Francisco José García Pimienta (Barcelona, 3 de agosto de 1974) para se tornar o treinador da equipe titular nas próximas duas temporadas”, informou o clube, vencedor de sete Ligas Europa, que na temporada passada terminou em 14º lugar depois de flertar com o rebaixamento ao longo do primeiro turno.

Esse mau início de temporada levou a várias mudanças de treinador: José Luis Mendilibar, técnico que levou o clube à conquista da 7ª Liga Europa, e o uruguaio Diego Alonso foram demitidos devido aos maus resultados, antes da chegada de Sánchez Flores.

Com García Pimienta, o Las Palmas terminou na 16ª posição depois de um brilhante início de temporada que levou a equipe a sonhar até com a classificação para uma competição europeia.

