Seus (novos) cílios vão fazer você se destacar

Realçar o olhar com o alongamento de cílios é a atual tendência de beleza feminina. Popular entre celebridades, virou febre nos centros de estética por proporcionar aparência marcante aliada a um custo acessível — o preço médio em São Paulo é de R$ 160. O procedimento também é chamado de fio a fio, pois consiste na aplicação de fios sintéticos um a um sobre os naturais com uma cola específica.

“A extensão facilita a maquiagem: só preciso pentear os fios e já estou pronta para sair. No meu caso, os meus cílios naturais são ralos e retos. O alongamento me deu um ar de saúde”, conta a publicitária Cassia Mamani, de 25 anos.

Por relatos como esse é que a procura pelo serviço cresce. A indústria da beleza, aliás, movimenta bilhões no planeta — deve alcançar US$ 124 bilhões até 2028, segundo a consultoria norte-americana Grand View Research.

O Brasil tem sua parcela, pois é o quarto no ranking de países que mais consomem produtos para finalidade estética.

A especialista em embelezamento do olhar Lily Rocha, de 41 anos, tem sete anos de experiência na área. Ela comanda seu estúdio em São Bernardo do Campo (SP) e, após obter certificados nacionais e internacionais, oferece cursos profissionalizantes. Com ela, novas designers aprendem o método, com foco não somente no realce do olhar, mas na estética sem riscos.

“Eu prezo pela saúde do fio”, observa. “Quando recebo uma cliente, conversamos para entender o que ela deseja, avaliamos a estrutura do fio para saber qual espessura usar e qual a curvatura. Quando faço o procedimento, explico como devem ser os cuidados em casa com a higienização”, narra.

“É preciso dizer que o alongamento depende 50% do profissional e 50% da cliente. O pós é tão importante quanto o antes. É preciso manter os cílios sempre limpos.”

A especialista frisa essa questão, pois a popularização chegou aos consultórios médicos.

O oculoplástico André Borba ressalta que as adeptas precisam zelar pela saúde ocular: “Não é procedimento cirúrgico, mas temos de lembrar que se trata dos olhos. Toda vez que for feito algo na região periocular, ao redor do olho, podem acontecer reações alérgicas ou infecções”.

Sem a higienização correta, ele alerta a respeito da blefarite, inflamação não contagiosa que afeta as pálpebras. Borba e Lily concordam que a limpeza adequada no bulbo é imprescindível e sem segredos: basta lavar a região com xampu neutro sem medo de danificar as extensões.

“O alongamento tem fatores positivos: cílios são a moldura do olho”, aprova o também professor-fundador da Ocuplastics Academy. “Como embelezador, não tenho dúvidas de que o método é aliado da estética ocular e palpebral. Pacientes de próteses nos olhos, por exemplo, são adeptos desse recurso. Defendo a beleza e a autoestima está ligada a isso.”

