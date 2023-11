Seus filhos colam nos trabalhos escolares? 13% dos adolescentes estão usando ChatGPT

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/11/2023 - 3:23 Para compartilhar:

Cerca de um em cada cinco adolescentes que já ouviram falar do ChatGPT admite usar a tecnologia OpenAI para ajudá-los a fazer os trabalhos escolares, descobriu um novo estudo do Pew Research Center .

Os pesquisadores determinaram que a maioria dos adolescentes conhece o ChatGPT, levando-os a concluir que 13% de todos os adolescentes dos EUA utilizaram o chatbot para completar suas tarefas.

A equipe entrevistou adolescentes de 13 a 17 anos e descobriu que os alunos mais velhos são particularmente propensos a utilizar o ChatGPT para as aulas.

“Está aí”, disse Pengcheng Shi, reitor associado do Departamento de Computação e Ciências da Informação do Rochester Institute of Technology, ao The Post na segunda-feira.

“Você não pode impedir as pessoas de usá-lo, então agora a questão é: qual a melhor forma de usá-lo”, acrescentou.

O ChatGPT levantou muitas questões desde que foi lançado para uso público há quase um ano, sendo a principal: Quando é ético e aceitável usá-lo?

O Pew Research Center descobriu que a maioria dos estudantes acredita que não há problema em usar o ChatGPT para pesquisar um novo tópico, mas nem tanto para resolver problemas de matemática.

Poucos adolescentes acharam aceitável usá-lo para escrever redações.

Cerca de 20% dos alunos admitiram não ter certeza sobre a ética da utilização da tecnologia nesses três cenários.

“Acho que a pressão aqui recai menos sobre os alunos e muito mais sobre o corpo docente para realmente encontrar uma maneira de incorporar novas tecnologias”, disse Jamie Cohen, professor assistente de estudos de mídia no CUNY Queens College, ao Post.

Ele comparou a proibição do uso do ChatGPT ao ensino da abstinência nas aulas de educação sexual, o que tem sido associado a taxas mais altas de gravidez na adolescência .

“Você tem que explicar como esses sistemas funcionam, quais são os conjuntos de dados, por que os conjuntos de dados são falhos e por que esta não é uma forma aceitável de entregar um documento”, disse Cohen.

Shi concorda e não considera o uso de trapaça do ChatGPT, em vez disso incentiva os professores a se adaptarem à nova tecnologia.

Shi acredita que os educadores devem repensar a forma de ensinar e avaliar os alunos, incentivar a criatividade e reavaliar os objetivos educacionais.

No entanto, alguns professores e administradores consideram o uso da IA ​​uma trapaça — e vários escândalos surgiram em todo o país .

À medida que mais pessoas usam o ChatGPT e outras tecnologias avançadas, alguns especialistas alertam que alguns diplomas universitários e empregos podem se tornar obsoletos .

Mas outros insistem que estas afirmações são simplesmente fomentadoras do medo.





“Esta é apenas uma iteração de tecnologias futuras que surgirão e que irão acelerar o aprendizado ou a coleta de conhecimento”, disse Cohen.

