Seul relata disparo de mísseis de cruzeiro pela Coreia do Norte

Ansa 17/08/2022 - 8:33 Compartilhe

SEUL, 17 AGO (ANSA) – A Coreia do Sul denunciou nesta quarta-feira (17) o lançamento de dois mísseis de cruzeiro pela Coreia do Norte, atividade que viola sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o país comunista.

“No começo da manhã, detectamos que a Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro a partir e Onchon”, declarou o Ministério da Defesa de Seul, acrescentando que autoridades militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão analisando detalhes dos projéteis.

O regime de Kim Jong-un não lançava mísseis de cruzeiro desde janeiro e não realizava testes armamentistas desde 10 de julho.

No entanto, a Coreia do Norte tem intensificado seu programa de desenvolvimento militar em 2022 e já disparou inclusive um míssil balístico intercontinental, algo que não acontecia desde 2017.

A Coreia do Sul e os EUA suspeitam que Pyongyang esteja preparando um novo teste de armas nucleares. As negociações de desnuclearização estão travadas desde fevereiro de 2019, quando o então presidente americano, Donald Trump, abandonou abruptamente uma cúpula com Kim no Vietnã. (ANSA).