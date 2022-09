“Seu marido vota em mim”, diz Bolsonaro a Amanda Klein em entrevista na Jovem Pan

Da Redação 06/09/2022 - 9:56 Compartilhe

O presidente Jair Bolsonaro deu na manhã desta terça-feira (6) de uma entrevista à rádio Jovem Pan. Durante a conversa, ele se irritou com questionamentos da jornalista Amanda Klein sobre a compra de imóveis com dinheiro feita por familiares, segundo reportagem do UOL. Na resposta, Bolsonaro mencionou o marido da profissional. Amanda é casada com o empresário Paulo Ribeiro de Barros e já mencionou em entrevistas que o marido se posiciona como uma pessoa de direita.







“Amanda, você é casada com uma pessoa que vota em mim. Não sei como é o teu convívio com ele na sua casa”, respondeu o presidente à apresentadora.

“Minha vida particular não está em pauta aqui”, disse Amanda, que foi questionada por Bolsonaro do porquê a vida dele entraria em pauta na entrevista.

“Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é Presidente da República”, respondeu a jornalista. “Respeitosamente, essa acusação tua é leviana”, rebateu Bolsonaro.