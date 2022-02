Setor privado dos EUA frustra expectativa e fecha vagas de trabalho em janeiro, aponta ADP

WASHINGTON (Reuters) – O setor privado dos Estados Unidos fechou vagas de trabalho inesperadamente em janeiro, provavelmente porque o ressurgimento das infecções por Covid-19 interrompeu a atividade empresarial.

Foram fechados 301 mil postos de trabalho no setor privado no mês passado em termos líquidos, mostrou nesta quarta-feira o Relatório Nacional de Emprego da ADP. Os dados de dezembro foram revisados para baixo para mostrar 776 mil vagas criadas, em vez das 807 mil inicialmente relatadas.

Economistas consultados pela Reuters previam a abertura de 207 mil novos postos de trabalho.

O relatório da ADP é desenvolvido em conjunto com a Moody’s Analytics e foi publicado antes do dado de emprego mais abrangente do Departamento de Trabalho, que será divulgado na sexta-feira. No entanto, ele tem um histórico ruim de previsão da criação de vagas no setor privado no relatório do governo, devido a diferenças de metodologia.

Economistas esperam que a criação de vagas fora do setor agrícola aumente moderadamente ou até recue em janeiro, depois que as infecções por coronavírus, impulsionadas pela variante Ômicron, atingiram o país.

De acordo com pesquisa da Reuters com economistas, devem ter sido criadas 150 mil vagas fora do setor agrícola em janeiro em termos líquidos. A economia norte-americana gerou 199 mil empregos em dezembro, o menor número em um ano.

(Lucia Mutikani)

