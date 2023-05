Setor privado dos EUA cria 296 mil empregos em abril, afirma ADP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 9:49 Compartilhe

O setor privado dos Estados Unidos criou 296 mil empregos em abril, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 3, pela ADP. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 133 mil postos de trabalho no mês passado.

O número de criação de empregos de março foi revisado para baixo, de 145 mil para 142 mil. A pesquisa da ADP, que adotou nova metodologia no ano passado, também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 6,7% em abril, uma desaceleração ante a alta de 6,9% de março, na compração anual.

Nesta sexta-feira (5), os EUA divulgam o relatório oficial de emprego (payroll), que engloba dados dos setores público e privado.

