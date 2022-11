Setor imobiliário impulsionam índice europeu STOXX 600 para novo pico em 3 meses

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/11/2022 - 14:38 Compartilhe

Por Sruthi Shankar e Devik Jain

(Reuters) – O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em nova máxima de três meses nesta quinta-feira, liderado por ganhos nas ações imobiliárias depois que a ata da reunião de novembro do Federal Reserve sinalizou uma desaceleração no ritmo de elevações da taxa de juros.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,46%, a 440,84 pontos, no seu nível mais forte desde 18 de agosto, embora os volumes de negociação tenham sido baixos devido ao feriado do Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos .

“(A ata) estava em linha com as expectativas de sinalizar aumentos menores nos juros, no entanto, também ressaltou que a taxa terminal será mais alta”, disse Karim Chedid, chefe de estratégia de investimento da iShares EMEA na BlackRock.

Já a ata da reunião de outubro do BCE mostrou que os formuladores de política monetária temiam que a inflação pudesse estar se consolidando, o que justificava mais incrementos de juros, mas quanto e por quanto tempo permanece um debate.

“Atualmente, esperamos que o BCE suba as taxas de juros em 0,50 ponto percentual em dezembro e mais 0,25 ponto percentual em fevereiro. A grande questão será em torno do aperto quantitativo ou, em outras palavras, o encolhimento do balanço patrimonial do BCE.”

O setor imobiliário, mais sensível aos custos dos empréstimos, teve o melhor desempenho na Europa, em alta de 2,5%, devido à queda dos rendimentos dos títulos do governo alemão.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,02%, a 7.466,60 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,78%, a 14.539,56 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,42%, a 6.707,32 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,61%, a 24.730,89 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 ficou estável, a 8.388,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,16%, a 5.880,12 pontos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias