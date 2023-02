Setor europeu de telecomunicações enfrenta “tempestade perfeita”, diz presidente da Telecom Italia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/02/2023 - 11:36 Compartilhe

(Reuters) – As empresas de telecomunicações na Europa estão enfrentando tendências de mercado insustentáveis ligadas à queda dos preços de varejo, aumento do consumo de dados e investimentos “sem precedentes” necessários para atualizar as redes, disse o presidente da Telecom Italia, Pietro Labriola, nesta terça-feira.

“Estamos enfrentando uma tempestade perfeita”, disse Labriola no Mobile World Congress (MWC) em Barcelona, citando também a desaceleração do crescimento econômico e o aumento das taxas de juros.

O executivo pediu às instituições e reguladores uma intervenção urgente para fazer com que as grandes empresas de tecnologia ajudem a financiar a implantação da banda larga e 5G e favorecer a consolidação do mercado.





Em resposta aos desafios crescentes, na visão de Labriola, as empresas de telecomunicações precisam separar as operações de infraestrutura dos serviços, cada uma com foco em seu mercado específico.

(Por Elvira Pollina)

