Setor digital projeta alta de até 342% nos tributos e pede mudanças em reforma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 18:10 Compartilhe

Cinco entidades do mercado de serviços digitais, tecnologia, inovação e internet publicaram um manifesto, nesta quinta-feira, 6, pedindo mudanças na reforma tributária em tramitação no Congresso. As organizações projetam que, caso o texto seja mantido, haja uma alta entre 189% até 342% dos tributos do setor.

As entidades acreditam que a elevação do tributo “resultará inevitavelmente no fechamento de empresas, ondas de demissões, perda alarmante de competitividade e retrocesso da economia nacional frente ao cenário global”.

A fim de evitar o colapso, o setor sugere que os tributos da folha de pagamentos gerem crédito ou sejam desonerados e que seja adotada a alíquota reduzida em 50% para empresas de software, prestadores de serviços digitais e em Tecnologia da Informação e Internet.

Assinam o documento a Associação Brasileira de Internet (Abranet), a Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro), a Federação Nacional das Empresas de Informática (Fenainfo), a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e o Sindicato de Empresas de Internet do Estado de São Paulo (Seinesp).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias