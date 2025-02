Setor de turismo responde por 10% do PIB da Itália

MILÃO, 9 FEV (ANSA) – O setor de turismo contribuiu com 10,8% do produto interno bruto (PIB) da Itália em 2024 e com 13% dos postos de trabalho, segundo relatório divulgado neste domingo (9) durante uma feira da área em Milão, no norte do país.

Os dados são da Agência Nacional Italiana de Turismo (Enit) e foram revelados por ocasião da Bolsa Internacional de Turismo (BIT), evento que acontece na capital da Lombardia até a próxima terça (11) e que reúne expositores do mundo todo.

De acordo com o estudo, a participação do setor na economia está destinada a crescer com o Jubileu católico de 2025 e as Olimpíadas de Inverno de Milão e Cortina d’Ampezzo, em 2026, com a perspectiva de atingir 12,6% do PIB e 15,7% das vagas de trabalho até 2034.

Ainda segundo a Enit, a Itália registrou 235 milhões de diárias de turistas estrangeiros entre janeiro e novembro de 2024, alta de 3,7% sobre igual período do ano anterior.

Já os aeroportos italianos contabilizaram 218,4 milhões de passageiros no ano passado inteiro, um crescimento de 11% em relação a 2023. Desse total, 145,8 milhões eram viajantes internacionais (+13,8%), sendo quase 99 milhões da União Europeia (+14,7%).

“Começamos a sentir os efeitos do Jubileu já no fim de 2024, e esse evento representa o fio condutor de 2025”, disse a CEO da Enit, Ivana Jelinic. A expectativa é de que o “Ano Santo” leve mais de 30 milhões de peregrinos para Roma. (ANSA).