Setor de serviços do Brasil cresce 0,2% em abril, abaixo do esperado

SÃO PAULO (Reuters) – O volume do setor de serviços do Brasil cresceu 0,2% em abril em relação a março e teve alta de 9,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de ganhos de 0,4% na comparação mensal e de 10,4% na base anual.





(Por Camila Moreira)