Setor de hotéis pet-friendly cresce na Itália

ROMA, 5 JUL (ANSA) – Uma pesquisa feita na Itália apontou que o mercado hoteleiro pet-friendly deverá crescer no país.

A Confederação Nacional dos Cultivadores Diretos (Coldiretti) informou que 8,5 milhões de turistas decidiram sair de férias no verão passado no Hemisfério Norte com seus animais de estimação.

Levando em consideração essa alta, um estudo da Future Market Insights calculou que o mercado hoteleiro pet-friendly passará dos 3,9 bilhões de euros faturados em 2022 para quase 8,9 bilhões em 2032, ou seja, um crescimento de até 124% em uma década.

Os serviços dos estabelecimentos, que incluem tosa, babá de cães e veterinário 24 horas, viralizaram nas redes sociais, pois existem quase 750 mil posts com a hashtag “dog hotel” no Instagram e 78,7 milhões no TikTok.

“Para nós, receber e deixar os hóspedes à vontade é a soma de muitos pequenos detalhes. Um dos pilares é o respeito pelas necessidades de todos, garantindo o mais alto nível de bem-estar para os amantes de animais de estimação que vêm até nós de toda a Itália”, disse Marianna Chiaraluce, dona da Miami, uma cachorrinha com mais de 12 mil seguidores no Instagram. (ANSA).

