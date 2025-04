Setor de design da Itália é considerado o mais valioso da Europa

MILÃO, 2 ABR (ANSA) – Com 63.645 mil funcionários e um valor agregado de mais de 3,2 bilhões de euros, o setor de design italiano é considerado o mais valioso da Europa, representando quase 20% do total do bloco.

A informação consta no relatório “Design Economy 2025”, apresentado nesta quarta-feira (2) em Milão, por ocasião da Semana do Móvel, que acontecerá na capital da Lombardia de 8 a 13 de abril.

Segundo os dados, o design italiano supera o alemão e francês.

No entanto, enquanto a França e a Alemanha registraram crescimento de dois dígitos no faturamento (+12,7% e +15,4%, respectivamente), a Itália desacelerou em comparação aos anos anteriores, evoluindo apenas +4,6%.

Em número de empresas, a Itália é a segunda na Europa com 16,4%, atrás da França (21%), mas sofreu uma contração de -1,9%. Já a Alemanha e o país líder do ranking cresceram +3,2% e +5,7%, respectivamente.

Apesar da primazia em valor absoluto, a Itália é superada em eficiência pela Espanha, que tem a maior rotatividade média por empregado na Europa (148.645 euros), bem acima das médias da UE (90.355 euros) e italiana (90.658 euros).

Por fim, o relatório mais uma vez coroa Milão e sua província como a capital italiana do design. Na região da Lombardia, há um terço das empresas de design italianas (cerca de 14 mil) de onde vêm 32,8% do valor agregado, ou 1,1 bilhão de euros, e 27,5% do emprego geral no setor.

O documento é baseado nos últimos dados disponíveis para 2023 e foi divulgado pela Fondazione Symbola, Deloitte Private, POLI.design, ADI Associazione per il Disegno Industriale em colaboração com Comieco, AlmaLaurea, CUID, com o patrocínio do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional e do Ministério dos Negócios e Made in Italy. (ANSA).