Setor de café têm à disposição R$ 812 mi do Funcafé remanescente da safra 2019/20

São Paulo, 3 – A cadeia produtiva do café, produtores, cooperativas, indústrias e exportadores, ainda têm à disposição R$ 812 milhões em recursos remanescentes do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). São R$ 256,9 milhões para custeio, R$ 487,9 milhões para comercialização e Aquisição de Café e, R$ 67,2 milhões para capital de giro e recuperação de cafezais.

Esses recursos estarão à disposição dos 35 agentes financeiros que operam com o Funcafé até 30 de junho de 2020, informa o Ministério da Agricultura, em comunicado.

Os recursos do Funcafé para a safra 2019/2020 em curso, que iniciou em julho de 2019, totalizaram R$ 4,9 bilhões nas quatro principais linhas de financiamento. Até 31 de março, foram encaminhados aos agentes financeiros 83,5% dos recursos programados, com destaque para custeio, com 78%, comercialização e Aquisição de Café, com 81% e Capital de Giro 94%.

O diretor Departamento de Comercialização e Abastecimento, Silvio Farnese, do Ministério da Agricultura, diz no comunicado que “em virtude da atual pandemia do Coronavírus, que deverá ampliar a necessidade de crédito para custeio e comercialização, a Secretaria de Política Agrícola do ministério não está economizando esforços para antecipar para maio a liberação dos recursos para a próxima safra 2020/2021, programados em R$ 5,7 bilhões”.