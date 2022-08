Setor de cacau no Brasil ganha núcleo de inovação abrigado na Ceplac

Estadão Conteúdo 18/08/2022 - 10:48 Compartilhe

São Paulo, 18 – O setor de cacau passa a contar, a partir de agora, com um Núcleo de Inovação Tecnológica, abrigado na principal instituição do setor no País, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). O núcleo foi instituído pelo Ministério da Agricultura esta semana, por meio da Portaria 170, de 15/8/2022.

A finalidade, segundo consta na portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), é “gerir a Política de Inovação do Ceplac”, a fim de promover “ações de incentivo à inovação e ao empreendedorismo no ambiente institucional e produtivo” de cacau no Brasil.

A íntegra da portaria pode ser acessada em https://bit.ly/3SWDW9h