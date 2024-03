Setor de biocombustível busca diferencial tributário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 8:37 Para compartilhar:

O setor do biocombustível quer assegurar o diferencial tributário recebido pelo setor na reforma tributária. A necessidade de manutenção do regime tributário diferenciado foi a prioridade levantada por entidades do setor durante seminário do grupo de trabalho das frentes parlamentares produtivas para a regulamentação da reforma tributária sobre o regime específico dos combustíveis e biocombustíveis.

O debate foi realizado na tarde desta quinta, 29, na Câmara dos Deputados. “A manutenção do diferencial tributário é essencial e a restituição do crédito sobre os insumos”, disse o diretor de Relações Governamentais da União Nacional do Etanol do Milho (Unem), Bruno Alves.

O regime específico para combustíveis e biocombustíveis será regulamentado por lei complementar à reforma. Uma das preocupações do setor é com a unificação do diferencial tributário, já que atualmente o regime muda conforme os impostos cobrados em cada Estado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

