Setor agropecuário representa 70% do faturamento com exportações de SC

São Paulo, 10/07 – O setor agropecuário contribuiu com 70% do faturamento com exportações do Estado de Santa Catarina no primeiro semestre do ano. A informação é da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. A receita com embarques externos do agronegócio somou US$ 3,14 bilhões no período. “O agronegócio segue aumentando os embarques e já registra crescimento de 21% em relação a igual período do ano passado”, diz a secretaria, em nota.

De acordo com os números do Ministério da Economia, analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), de janeiro a junho deste ano, os principais produtos exportados pelos catarinenses são aqueles de origem animal, sobretudo carnes. Em seis meses, o Estado embarcou 1,04 milhão de toneladas de carnes, ovos e produtos apícolas, gerando receitas de US$ 1,84 bilhão. O valor corresponde a 58,7% do total das exportações do agronegócio e por 40,8% da pauta de exportações catarinenses.