Setor agrícola teve alta de 8% em movimentação portuária; soja caiu 11% ante 2021

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2023 - 15:44 Compartilhe

Brasília, 8 – O setor agrícola movimentou pelos portos brasileiros 311,6 milhões de toneladas em 2022, alta de 8% ante 2021. Destaque da exportação no segmento agro, a soja, contudo, teve queda de movimentação de 11%, com 98 milhões de toneladas que passaram pelas instalações portuárias no ano passado. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), responsável pelos números, o principal fator a pesar nessa redução foi a queda na produção de soja no Sul durante a safra 2021/2022, em comparação com a safra anterior.





Já o milho registrou o maior crescimento de movimentação, com 60,9 milhões de toneladas movimentadas, uma alta de 93,1% em relação a 2021.

Açúcar e trigo também foram mais movimentados, com variação positiva de 0,4% e 7,3%, respectivamente.

Portos e TUPs.





Nos números individualizados por portos públicos, o destaque em 2022, segundo a Antaq, foi o Porto de Santos, que movimentou 126,2 milhões de toneladas no ano passado, um crescimento de 11,42%.

“Porto de Suape (PE), de Itaqui (MA) e de Paranaguá (PR) completam o pódio com movimentações de 24,7 milhões de toneladas (+12%), 33,6 milhões de toneladas (+8,2%) e 52 milhões de toneladas (+0,8%), respectivamente”, apontou a agência reguladora.

Já entre os terminais de Uso Privado (TUPs), a maior alta, de 8,1%, foi registrada no Terminal Aquaviário Almirante Barroso (Tebar/SP), que movimentou 58,9 milhões de toneladas em 2022.

Combustíveis

No segmento de combustíveis, a Antaq apontou uma redução de 5,53% na movimentação portuária no ano passado, quando passaram pelos portos 305,7 milhões de toneladas desse tipo de carga. “Apesar da diminuição no acumulado do ano, o total de movimentação nos portos organizados registrou variação positiva de 3% com 57,4 milhões de toneladas movimentadas”, assinalou a Antaq.

O óleo bruto de petróleo e seus derivados registraram queda de 2,4% em movimentação, com 274,7 milhões de toneladas. Também houve redução, essa de 41,4%, no gás de petróleo. Já o etanol combustível movimentou 3 milhões de toneladas durante o ano passado, crescimento de 18,2%.





Projeção para 2023

A Antaq ainda projetou para 2023 uma movimentação de 1,240 bilhão de toneladas pelos portos brasileiros, o que representaria um crescimento de 2,5% em comparação a 2022.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias