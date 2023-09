Setlist do Post Malone no The Town 2023: veja quais músicas devem estar no show

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 22:12 Compartilhe

O artista norte-americano Post Malone, dono de hits como Sunflower e Congratulations, é o principal nome deste sábado, 2, do megafestival The Town. Ele foi responsável por um show contagiante no Rock in Rio em 2022, que reuniu milhares de fãs, e agora volta com um novo repertório.

O cantor está em uma série de shows para o disco Twelve Carat Toothache, um de seus trabalhos mais queridos de público e crítica. Post se apresenta a partir das 23h15, no palco Skyline.

Setlist de Post Malone no The Town:

Wow.

I Like You (A Happier Song)

Wrapped Around Your Finger

Better Now

Psycho

Candy Paint

I Fall Apart

Stay

Lemon Tree

Circles

Take What You Want

When I’m Alone

Over Now

rockstar





Goodbyes

Cooped Up

Sunflower

Chemical

Congratulations

White Iverson

