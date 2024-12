Setlist do Iron Maiden no Brasil: veja músicas do show do Allianz Parque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2024 - 20:52 Para compartilhar:

O Iron Maiden está no Brasil e encerra a sua turnê The Future Past com dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta, 6, e no sábado, 7. Essa é a 14ª vez que a banda vem ao País.

A turnê mescla músicas do último álbum Senjutsu (2021) com um disco antigo, Somewhere in Time (1986). Vem deste álbum dos anos 1980 a inspiração para o palco, que terá toques futuristas.

Antes de chegar ao Brasil, a banda de heavy metal britânica passou por países da América do Norte, Europa, Ásia e Oceania. Aqui na América do Sul, tocou na Colômbia, Chile e Argentina.

O setlist tem sido o mesmo em todos os shows. Nas quase duas horas de apresentação, a banda toca 15 músicas, cinco de cada um dos álbuns lembrados na turnê e outros cinco hits da banda.

Confira o setlist do show do Iron Maiden

De Senjutsu, o Iron Maiden toca:

Days of Future Past,

Death of the Celts,

Hell on Earth,

The Time Machine

The Writing on the Wal

De Somewhere in Time, a banca vai tocar:

Alexander the Great

Caught Somewhere in Time

Heaven Can Wait

Stranger in a Strange Land

Wasted Years

O show fica completo com:

Fear of the Dark

Iron Maiden

The Trooper

Can I Play With Madness

The Prisoner

A banda dinamarquesa Volbeat abre os shows que acontecem no Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1.705 – Água Branca), a partir das 18h10. Os portões serão abertos às 16h e os ingressos estão esgotados.