Setlist de Shakira em São Paulo: veja as músicas que ela deve tocar no show

A cantora Shakira volta a São Paulo nesta quinta-feira, 13, para “a turnê de sua vida”, como ela mesmo definiu. A artista se apresenta no Morumbis com a Las Mujeres Ya No Lloran Tour, sua primeira turnê mundial em sete anos, que começou na última terça, 11, no Rio de Janeiro.

As apresentações da cantora levam o nome de seu último álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, vencedor do Grammy de Melhor Álbum de Pop Latino neste ano. O disco ganhou ampla repercussão pelas letras em que a artista reflete sobre a separação do ex-jogador Gerard Piqué.

A artista não divulgou o setlist oficial do show na capital paulista, mas é possível ter uma ideia das músicas que ela deve apresentar com base na apresentação no Rio. Na ocasião, Shakira mesclou faixas do novo álbum com hits marcantes de sua carreira, incluindo Waka Waka, hino da Copa do Mundo de 2010.

Ela, que falou em português na capital fluminense, também dedicou um momento para homenagear a música brasileira. Separou um momento do show para cantar Mama África, de Chico César.

Veja o setlist de Shakira em São Paulo

La fuerte

Girl Like Me

Las de la intuición / Estoy aquí

Empire / Inevitable

Te felicito / TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía / La bicicleta / La tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted to You / Loca

Soltera

Cómo dónde y cuándo

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Mama África

Antología

Poem to a Horse

Objection (Tango)

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

BZRP Music Sessions #53