Sétimo sufrágio a papa Francisco se volta a fiéis no Oriente

VATICANO, 2 MAI (ANSA) – O cardeal Claudio Gugerotti comandou nesta sexta-feira (2) a sétima missa dos “novendiali”, ou seja, os nove dias de missas em sufrágio do finado papa Francisco, como manda a tradição católica. A celebração, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, contou com a presença de religiosos orientais, que foram citados diversas vezes.

Na missa, Gugerotti fez um paralelo entre as igrejas Ocidental e Oriental, onde nesta última, segundo ele, “o pai e a mãe espiritual são o monge e a freira, ou os guias daqueles que buscam a Deus”, enquanto no Ocidente são definidos como “diretores espirituais”.

“O papa Francisco, que nos ensinou a amar a diversidade e a riqueza de expressão de tudo o que é humano, acredito que hoje se alegra em nos ver juntos em oração por ele e por sua intercessão”, disse o cardeal, reforçando ainda o comprometimento da Igreja em salvar vidas no Oriente.

“Enquanto muitos são obrigados a deixar suas terras antigas, que foram a Terra Santa, nós nos comprometemos a salvar suas vidas para ver um mundo melhor, a nos sensibilizar, como quis nosso Papa [Francisco], a acolhê-los e ajudá-los em nossas terras a preservar a especificidade de sua contribuição cristã, que é parte integrante do nosso ser [como] Igreja Católica”, finalizou Gugerotti. (ANSA).