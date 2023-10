Sétima morte em prisão equatoriana relacionada ao assassinato de candidato presidencial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/10/2023 - 13:46 Compartilhe

O governo do Equador confirmou neste sábado (7) a morte na prisão de um novo detido relacionado com o assassinato do ex-candidato presidencial Fernando Villavicencio, o sétimo desde sexta-feira.

O Ministério Público informou em sua conta da rede X, antigo Twitter, que ordenou “a remoção do corpo de um preso na prisão El Inca”, um centro penitenciário em Quito.

A autoridade penitenciária informou em comunicado que o detido, tal como as seis vítimas mortais registradas no dia anterior em uma prisão da cidade portuária de Guayaquil, estava “ligado” ao assassinato de Villavicencio.

Na sexta-feira, seis colombianos detidos por esse crime foram assassinados em meio a “tumultos” na prisão Guayas 1, em Guayaquil, cenário frequente de confrontos sangrentos entre gangues de narcotraficantes.

vd/dg/aa

X

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias