Sétima edição do evento Tack Festival será comemorada no Planetário do Rio neste sábado; confira a programação:

A sétima edição do “Tack Festival”, evento de cultura, vai acontecer no Planetário do Rio neste sábado, 23, e será promovido com a comemoração dos 54 anos da instituição. O evento contará com oficina de circo, show de palhaço, cinema a céu aberto e atrações musicais.

Tack é um festival de cultura, tecnologia e criatividade, que tem como objetivo “gerar transformação a partir de ideias”. Ele acontece anualmente desde 2018, e pela primeira vez, vai ser sediado no Planetário do Rio. No sábado, o Museu do Universo e a Sessões de Cúpula, com filmes temáticos de Astronomia, vão contar com entrada franca durante todo o dia.

Para entrar no clima cinéfilo, a Orquestra Sonaten será responsável por levar músicas clássicas de alta para todos os presentes no evento, das 10h às 17h.

Algumas das atrações serão:

Apresentações artísticas com perna de pau

Malabaristas e bombolistas.

Oficinas, como a de grafite, malabares e tecido, oficina de colagem (com limite de 20 crianças)

Oficina de artes (com limite de 15 crianças)

Pintura artística, mediante a ordem de chegada

Caricatura, mediante a ordem de chegada

Tenda de artes com a apresentação do sistema solar

Os ingressos estão disponíveis para retirada no site planeta.rio.

Data: 23 de novembro (sábado)

Horário: das 10h às 18h

Local: Planetário do Rio

Endereço: Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, Gávea, RJ