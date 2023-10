Setembro marca nova queda de preços das hortaliças no atacado, revela Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 10:58 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – Os preços da maior parte das hortaliças comercializadas nos principais mercados atacadistas do País caíram em setembro, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O 10º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado na manhã desta quinta-feira, 19, mostra que produtos como alface, batata, cenoura e cebola ficaram mais baratos no último mês nas Centrais de Abastecimentos (Ceasas).

De acordo com o levantamento, a maior queda na média ponderada registrada em setembro foi da cebola. “A redução foi verificada mesmo com a menor quantidade do produto nos mercados em comparação com os níveis de agosto”, explicou a estatal em nota. No caso da batata, a intensificação da safra de inverno pressiona os preços. No caso da alface, o clima influenciou tanto a oferta quanto o consumo.

“O calor encurtou o ciclo da alface, o que obriga o produtor a colocar seu produto no mercado, ao mesmo tempo que a alta de temperatura aumenta a demanda do produto”, disse a Conab.

A oferta de cenoura no atacado em setembro foi menor quando comparada a agosto. “Porém, as chuvas e as temperaturas altas registradas no último mês em nível nacional nas áreas produtoras provocaram perda de qualidade do produto, influenciando na desvalorização da cenoura e, consequentemente, queda na demanda.”

Em relação ao tomate, as variações de temperatura, atrasaram ou aceleraram a maturação, o que contribuiu para a oscilação de preços.

Sobre as frutas, banana e mamão registraram queda de preço no último mês. A oferta de banana no atacado aumentou. No caso do mamão, houve maior oferta da variedade papaya. “As condições climáticas também influenciaram na demanda da laranja. As temperaturas mais elevadas fizeram com que a procura pela fruta se intensificasse a partir da segunda semana de setembro”, disse a Conab.

Ainda conforme a estatal, de janeiro a setembro, o volume total de frutas exportado foi de 694 mil toneladas, com receita de US$ 794,8 milhões, aumento de 5,14% e 19,04%, respectivamente, quando comparado ao mesmo período do ano passado. “Os embarques de frutas como bananas (-26,7%) e mamões (-10,1%) foram menores, enquanto foram ampliadas as vendas ao mercado externo de mangas (14,3%), limões e limas (5,3%), melancias (11,3%) e abacates (142%).”

Os dados estatísticos do Boletim Prohort da Conab são levantados nas Centrais de Abastecimento localizadas em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, São José (SC), Goiânia, Recife, Fortaleza, Rio Branco e Brasília.

