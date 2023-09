Setembro amaldiçoado: confira 10 casais famosos que se separaram neste mês

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 29/09/2023 - 10:26 Compartilhe

Setembro virou o mês oficial da separação? Parece que no meio artístico, sim! Nas últimas semanas, diversos casais famosos anunciaram o fim do relacionamento, alguns com polêmicas de traição, já outros de uma forma respeitosa e em comum acordo.

Sandy e Lucas Lima, Luísa Sonza e Chico, Lexa e MC Guimê, Ana Castela e Gustavo Miotto e mais. A IstoÉ Gente lista abaixo todas as separações que aconteceram no mês de setembro. Confira!

1 – Ana Castela e Gustavo Mioto

Juntos desde junho deste ano, o cantor Gustavo Mioto confirmou o término com a também cantora Ana Castela, na segunda-feira, 25.

2 – Arthur Aguiar e Jheny Santucci

Arthur Aguiar usou as redes sociais para anunciar que ele e Jheny Santucci não estão mais juntos. O agora ex-casal havia anunciado recentemente que estão à espera de um filho.

“A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci (…) Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho (a). Nossa história foi muito rápida e intensa (…) Ficamos 20 dias sem nos falar, sem nos ver até que descobrimos que estávamos grávidos. Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, afinal nem juntos nós estávamos. Como já existia sentimento de ambas as partes, duas semanas depois de recebermos e absorvermos a notícia, resolvemos namorar, morar juntos e entender como seria isso.

Hoje, três meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia, decidimos não seguir mais juntos.

Vamos cuidar do nosso filho (a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha”, disse referindo-se a Sophia, fruto de seu casamento com Maíra Cardi. “Obrigada pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento”, finalizou o campeão do BBB 22.

3 – André Gonçalves e Danielle Winits

Após quase sete anos de união, Danielle Winits e André Gonçalves usaram as redes sociais para anunciar o fim do casamento. Os atores estavam juntos desde 2016.

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo”, escreveu a loira em comunicado no Instagram.

4 – Cris Dias e Caio Paduan

A jornalista Cris Dias e o ator Caio Paduan não forma mais um casal. “A decisão foi tomada de maneira conjunta pelas partes envolvidas, ambos continuam com amizade, respeito e carinho, além de estarem com projetos profissionais em andamento juntos”, informou a equipe do agora ex-casal.

5 – Dalton Vigh e Camila Czerkes

Os atores Dalton Vigh e Camila Czerkes anunciaram o fim do casamento de 10 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do famoso a IstoÉ. De acordo com comunicado, a guarda dos dois filhos do agora ex-casal, os gêmeos Arthur e David, de 7 anos, será compartilhada. O motivo do término não foi divulgado.

6 – Joe Jonas e Sophie Turner

O cantor Joe Jonas e atriz Sophie Turner anunciaram o fim do casamento nas redes sociais. “Declaração de nós dois: depois de quatro anos maravilhosos de casamento, decidimos mutuamente encerrá-lo amigavelmente”, inicia a nota, publicada tanto no Instagram de Sophie, quanto no de Joe.





“Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, na verdade, esta é uma decisão mútua e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade para nós e para os nossos filhos”, conclui.

7 – Lexa e MC Guimê

Em seu perfil no Instagram, Lexa anunciou que seu casamento com MC Guimê acabou pela terceira vez. “Eu e Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando. Mas não quero mais falar sobre o assunto”, escreveu a cantora nos Stories.

O agora ex-casal teve idas e vindas nos últimos anos. Em outubro de 2022, eles anunciaram o fim do casamento, e em junho de 2023, reataram.

8 – Luísa Sonza e Chico Moedas

Ao participar do programa ‘Mais Você‘, da TV Globo, a cantora Luísa Sonza revelou que terminou seu namoro com Chico Moedas. No matinal, Ana Maria Braga questionou se Luísa ‘desmanchou’ o relacionamento. Sonza confirmou e leu um texto que insinuava que foi traída em um bar.

“Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar”, disse a cantora, com lágrimas nos olhos.

9 – Paula Fernandes e Rony Cecconello

A sertaneja Paula Fernandes está solteira. A cantora usou os Stories de seu Instagram para publicar um texto em que comunica aos fãs que ela e o empresário Rony Cecconello não estão mais juntos, após 4 anos de namoro.

“Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento”, iniciou ela.

“Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor… Sou feita de amor. Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim.”, completou.

10 – Sandy e Lucas Lima

Por meio de um comunicado conjunto no Instagram, Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento. A cantora e o músico, que estava junto há 24 anos, tem um filho de 9 anos, Theo.





“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também”, afirmaram.

“E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado”, pontuou o ex-casal. “Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido…”.

Por fim, Sandy e Lucas agradeceram aos fãs. “Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”.

