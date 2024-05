Sete toneladas de ração para pets do Rio Grande do Sul já foram doadas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 12:05 Para compartilhar:

Compreendendo a potência e a importância de uma corrente do bem, a Petlove – maior ecossistema pet do Brasil – realizou a doação de mais de sete toneladas de ração super premium em parceria com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a Força Aérea Brasileira, o GRAD (Grupo de Resposta a Animais em Desastres) e Instituto Caramelo, que lideram o auxílio aos animais impactados pelos acontecimentos que acometem a região.

Os alimentos já estão a caminho dos locais afetados, considerando a complexidade de acesso. A Companhia, que conta com um centro de distribuição e um escritório no Rio Grande do Sul, entende a necessidade de unir esforços em prol de auxiliar a comunidade, humanos e animais, neste momento de calamidade.

Para auxiliar os pets em situação de vulnerabilidade, diversas equipes de voluntários têm realizado resgates, em uma verdadeira força-tarefa. Entre os grupos, há diversos membros da sociedade civil que são colaboradores da Petlove – que têm recebido apoio e suporte da Companhia. Muitos deles estão focados no deslocamento de animais para áreas mais seguras.

As incursões têm acontecido nas cidades de Gravataí e Canoas, a segunda é onde se localiza o galpão para onde os pets são transportados após sua retirada das zonas de risco. Lá, esses animais recebem os primeiros socorros e alimentação. Para garantir o acesso a tratamentos e acompanhamento médico-veterinário, durante seis meses, os pets adotados nesse abrigo terão o plano de saúde Petlove Tranquilo subsidiado pela empresa.

A Petlove se uniu a entidades do setor para fornecimento de auxílio e insumos para seus colaboradores da região, população local e pets e convoca toda a sociedade para unir esforços em prol das vítimas do desastre climático. Se o bem funciona como uma corrente, esse é o momento de fortalecer e estabelecer novos elos para amparar quem mais precisa.