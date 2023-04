Sete pessoas soterradas por explosão de mina de carvão na Colômbia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/04/2023 - 14:26 Compartilhe

Sete pessoas estão soterradas em uma mina de carvão no município de Cucunubá, no centro da Colômbia, após uma explosão em dois túneis conectados, informaram as autoridades nesta quinta-feira (20).

O acidente ocorreu às 01h00 locais (03h00 no horário de Brasília) nessa cidade aproximadamente 90 quilômetros ao norte de Bogotá, e afetou um total de 11 pessoas, segundo dados oficiais.







“Até o momento, quatro mineiros foram resgatados com vida, avaliados e encaminhados para os diferentes centros de atendimento, e continuamos no processo de busca e resgate dos sete mineiros restantes”, disse em um vídeo enviado à imprensa Álvaro Farfán, capitão do corpo de bombeiros do departamento de Cundinamarca, onde ocorreu a explosão.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça saindo de um buraco no meio da noite, enquanto algumas pessoas se aproximam com cuidado, iluminando o local com lanternas.

Segundo o governador de Cundinamarca, Nicolás García, a explosão afetou as minas El Roble e El Manto, que estavam interligadas.

“Já estão toda a equipe da Agência Nacional de Mineração (…), os bombeiros, toda a equipe de resgate (…) fazendo as adequações para poder começar a entrada e a busca no interior das minas”, indicou García em um vídeo em sua conta no Twitter.

– Acúmulo de gases –

As causas da explosão ainda estão sob investigação, mas o prefeito de Cucunubá, José Martínez, adiantou que entre as primeiras hipóteses está a acumulação de gases.

As tragédias de mineração são frequentes na Colômbia, especialmente nas explorações ilegais de Cundinamarca e em outros departamentos do centro e nordeste do país.

Em entrevista à Televisão Caracol, o governador García informou que o acidente ocorreu “em uma área autorizada para mineração tradicional, com título de mineração em nome de uma pessoa comum com autorização”, mas se está “verificando se além de ter o título legal, houve o cumprimento dos requisitos de operação”.







O Ministério de Minas e Energia registrou 1.262 acidentes desse tipo de 2011 a maio de 2022, com uma média de 103 mortes por ano.

O acúmulo de gases é o motivo mais comum de acidentes de mineração no país, o maior produtor de carvão da América Latina.

– Tragédias frequentes –







A Defensoria do Povo, entidade estatal que vela pelo respeito aos direitos humanos na Colômbia, lamentou o ocorrido em uma mensagem no Twitter e confiou “no pronto regaste das demais pessoas presas”.

“Precisamente, nesta quinta, nossa Regional #Cundinamarca esteve na região, onde pôde escutar as inquietações da comunidade e dos próprios mineiros, a quem nos preocupa suas condições mínimas de segurança”, acrescentou.

Em meados de março, uma explosão no município de Sutatausa, também em Cundinamarca, deixou 21 mortos em uma das piores tragédias desse tipo nos últimos anos na Colômbia.

Cucunubá e os municípios próximos têm uma importante tradição mineradora. Seus habitantes optam por esta atividade, que oferece salários melhores do que o salário mínimo colombiano de pouco mais de 200 dólares (1.009 reais, na cotação atual).







As organizações sociais denunciam, constantemente, as más condições de trabalho dos trabalhadores das minas de empresas nacionais e multinacionais.

Pelo menos 130 mil pessoas trabalham na mineração legal na Colômbia, segundo dados do Ministério de Minas e Energia.

Petróleo e minerais são os principais produtos de exportação nacional.

