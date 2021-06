Sete pessoas são baleadas em bar enquanto assistiam ao jogo do Flamengo

Na noite da última quinta-feira (10), sete pessoas foram baleadas em um ataque a um bar no município de Casimiro de Abreu, no interior do Rio de Janeiro. As vítimas alvejadas estavam assistindo a partida entre Coritiba e Flamengo, válida pela Copa do Brasil.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 32ºBPM (Macaé) realizava patrulhamento pela região quando foi informada sobre disparos de arma de fogo no bairro Jardim Miramar.

Na chegada ao local, os agentes encontraram as vítimas baleadas. Todas as pessoas atingidas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras. O quadro de saúde delas não foi divulgado.

Testemunhas relataram à polícia que homens armados passaram em um carro não identificado e efetuaram vários disparos em direção do bar. As autoridades estão apurando o motivo do ataque. A ocorrência foi registrada na 121ª DP (Casimiro de Abreu).

