Sete pessoas morrem em operação contra envolvidos em ataque a delegacia no RJ

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro neste domingo, 27, resultou na morte de pelo menos sete pessoas na comunidade da Rua 7, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com a organização, os mortos estavam envolvidos no ataque à 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos), ocorrido em 15 de fevereiro.

De acordo com a polícia, a força-tarefa monitorou um baile organizado pelo Comando Vermelho e aguardou o término do evento para realizar a abordagem. Houve confronto após os criminosos atacarem os agentes, e sete suspeitos foram mortos. Armas, incluindo três fuzis, foram apreendidas.

Ataque à 60ª DP

Segundo o “g1”, de onde são as informações, o ataque à delegacia em fevereiro foi uma tentativa de resgate de dois presos ligados ao tráfico. Na ocasião, ao menos dez criminosos abriram fogo contra o prédio, mas foram impedidos por policiais de plantão. Dois agentes ficaram feridos e o prédio precisou ser interditado para reparos.

A Polícia Civil informou que, com a operação deste domingo, já são mais de 40 presos e 13 mortos relacionados à ação criminosa. As buscas pelo chefe do grupo, Joab da Conceição Silva, continuam.