Sete pessoas morrem após tempestades em Houston, no Texas

Uma tempestade que atingiu a cidade de Houston, no sudeste do Texas (EUA), já fez sete vítimas e deixou milhares de pessoas sem energia elétrica. Essa é a segunda vez que chuvas intensas atingem a região no mês de maio.

Segundo a “CBS News”, o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos confirmou que um tornado com ventos máximos de 170 km/h, velocidade equivalente ao furacão Ike, atingiu os arredores do subúrbio de Cypress, no noroeste de Houston. John Whitmire, prefeito da cidade, afirmou que o vendaval causou “danos consideráveis ​​no centro da cidade”, com diversos edifícios comerciais tendo perdido suas janelas.

A cidade ainda sofre com vazamentos de gás, fios caídos pelas ruas e excesso de ligações ao serviço de emergência nacional. Todas as escolas foram fechadas e tiveram aulas suspensas.

Na quinta-feira, 16, Samuel Peña, chefe do Departamento de Bombeiros de Houston, afirmou pelo menos duas das sete mortes foram causadas pela queda de árvores. Uma vítima, ainda, foi feita pela queda de um guindaste derrubado pelo vento.

Já nesta sexta, 17, Ed Gonzalez, xerife do condado de Harris, confirmou que um homem de 57 anos morreu enquanto tentava mover um poste caído, uma mulher de 85 anos morreu em um incêndio provocado por um raio que caiu em seu trailer e um homem de 60 anos foi encontrado morto após, devido à queda de energia, ter tentado ir até seu caminhão para ligar um tanque de oxigênio.

Ainda de acordo com a “CBS”, mais de um milhão de pessoas estavam sem energia elétrica no Texas na noite de quinta-feira, mas o número foi reduzido para cerca de 545 mil na tarde deste sábado, 18. O serviço de fornecimento de energia pode demorar semanas para ser completamente restabelecido.

Veja imagens:

Intense satellite imagery of the damaging line of severe thunderstorms that just tore through #Houston, Texas causing widespread damage and knocking out power to millions of people.

Radar indicated winds of 110 mph just above the surface as the storms moved through Houston,… pic.twitter.com/zbF9pygb0n

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) May 17, 2024