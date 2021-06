Sete partidas, viagens e o começo do calendário apertado: o junho do Botafogo Alvinegro terá duas semanas livres no mês, que afunila com compromissos da Série B do Campeonato Brasileiro a partir do dia 17

O foco, a partir de agora, é inteiramente na Série B. Sem estar envolvido em outra competição, o Botafogo toma todas as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro e o objetivo do acesso à elite nacional. O mês de julho reserva compromissos e viagens ao clube de General Severiano.

A equipe comandada por Marcelo Chamusca terá sete jogos no mês. As partidas, vale ressaltar, acontecerão em um intervalo de 26 partidas – ou seja, um duelo a cada 3,7 dias, em média.

Isto quer dizer que junho também dá início ao “aperto” do calendário, uma das marcas do calendário brasileiro. A partir da 3ª rodada do Brasileiro, diante do Remo, o Botafogo terá partidas no meio e nos finais de semana, com intervalos de três ou quatro dias.

O time convive com uma “semana cheia” – quando os dias do meio da semana são sem jogos, apenas de treino – atualmente. Assim será na próxima semana, também com mais cinco dias livres de treinamentos. A partir da segunda metade do mês, contudo, a rotina será resumida em jogos e viagens.

Apesar de jogar quatro dos sete jogos no Estádio Nilton Santos, o Botafogo fará longos trajetos para as partidas fora do Rio de Janeiro. Enfrenta, em sequência, Londrina e Náutico. Em um intervalo de três dias, o Alvinegro sairá da Região Sul rumo ao Nordeste.

JOGOS DO BOTAFOGO EM JUNHO:

05/06 – Botafogo x Coritiba – 21h

13/06 – Botafogo x Remo – 18h15

17/06 – Londrina x Botafogo – 19h

20/06 – Náutico x Botafogo – 16h

23/06 – Botafogo x CSA – 19h

​26/06 – Sampaio Corrêa x Botafogo – 16h30

​30/06 – Botafogo x Vitória – 21h30

