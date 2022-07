Sete mulheres são capturadas e torturadas após acusação de feitiçaria em vilarejo no Peru

Sete mulheres foram acusadas de feitiçaria, perseguidas e torturadas por uma patrulha camponesa de uma região remota do Peru. Nesta terça-feira (12), o Ministério Público do país abriu uma investigação sobre o caso. As informações são do G1 e da agência AFP.

De acordo com informações, as vítimas foram capturas, despidas e depois atacadas por membros da patrulha. Os grupos paramilitares peruanos, criados há quase 50 anos, antigamente combatiam o roubo de gado, mas depois se misturaram com a guerrilha Sendero Luminoso.

Nas redes sociais, um vídeo mostra uma das mulheres pendurada pelos pés e sendo açoitada até confessar a suposta bruxaria. Segundo o Ministério Público, autoridades peruanas foram alertadas e as vítimas foram liberadas nesta terça-feira. Elas tê entre 43 e 70 anos.

O caso aconteceu em Chillia, próximo aos Andres peruanos e com 12 mil habitantes. A cidade fica a cerca de 700 km da capital Lima. As mulheres foram acusadas por moradores de pratica feitiçaria e que isso teria feito com que muitas pessoas do vilarejo perdessem “suas capacidades físicas”, segundo a defensora pública Eliana Revollar.