Sete desejos científicos para 2025

DW selecionou sete esperadas descobertas que podem solucionar problemas e trazer avanços para diversos setores da sociedade.Exames de sangue para Alzheimer, rins de porco transplantados para humanos ou medicamentos altamente eficazes contra o HIV. Descobertas extraordinárias em um amplo escopo de aéreas científicas foram anunciadas em 2024. Algumas dessas descobertas têm até mesmo o potencial de resolver os desafios mais urgentes de nosso tempo: doenças, fome, transição energética, desinformação e mudanças climáticas.

O ano de 2025 também promete novas descobertas inovadoras. A DW fez uma seleção de sete desejos científicos que poderiam se tornar realidade em breve.

1º desejo: Inteligência artificial para o benefício da humanidade

Em 2025, a inteligência artificial (IA) vai de fato permear a vida cotidiana e o mundo do trabalho. Isso vai muito além dos chatbots com suporte de IA no atendimento ao cliente, passando por assistentes pessoais e carros autônomos. Estamos apenas começando a perceber as oportunidades e os riscos latentes dessa revolução tecnológica.

Em diversas áreas, a IA realizará cada vez mais tarefas com mais rapidez e eficiência do que os humanos. Isso fará com que muitos empregos se tornem dispensáveis. Por outro lado, a IA na medicina pode trazer benefícios no tratamento de doenças, como o câncer ou o mal de Alzheimer, que poderão ser identificadas e tratadas mais cedo. Algoritmos de IA têm o potencial de reconhecer facilmente padrões evidentes em procedimentos de imagem — tais como raios X, ultrassom ou ressonância magnética — que podem passar despercebidos pelos médicos.

Portanto, seria desejável um equilíbrio entre a inovação útil e a regulamentação necessária. A IA precisa ser usada como uma ferramenta em benefício da humanidade.

2º desejo: Descarbonização e inovações de armazenamento

A expansão das energias renováveis é necessária para desacelerar as mudanças climáticas. Os painéis solares e as turbinas eólicas poderiam se tornar cada vez mais eficientes e econômicos em 2025. Também estão sendo feitos progressos promissores no armazenamento de energia excedente para garantir um fornecimento estável independente do sol e do vento.

A perspectiva é que os sistemas de armazenamento químico (baterias convencionais, baterias de fluxo, supercapacitores e hidrogênio) ou físico (volantes de inércia, dispositivos de bombeamento e ar comprimido) vão prevalecer como grandes sistemas de armazenamento de energia.

No setor automotivo, as primeiras baterias de estado sólido, ou seja, baterias de íons de lítio com eletrólitos sólidos, poderiam chegar ao mercado. Elas são potentes, mais leves, duram mais tempo e podem ser carregadas muito mais rápido.

Também seriam desejáveis modelos alternativos de baterias que não dependam de elementos escassos e caros, como o lítio e o cobalto. As baterias de íons de zinco, magnésio ou alumínio e as baterias de zinco-ar ainda não são tão potentes quanto as de lítio, mas utilizam recursos amplamente disponíveis. E algumas baterias de sódio-enxofre ou de fluxo de oxirredução (redox) já estão sendo usadas com sucesso.

3º desejo: Decodificação da comunicação animal por meio de IA

Por mais belas e diversificadas que sejam as línguas humanas, elas consistem principalmente em padrões regulares. Como a IA é particularmente eficaz em reconhecer e reproduzir padrões, um sonho humano poderia se tornar realidade em breve: entender o canto das baleias, o piar dos pássaros ou os sons dos macacos.

Na próxima etapa, os humanos poderiam aprender a se comunicar com os bichos. Entretanto, devemos estar preparados para não necessariamente gostar do que os animais têm a dizer.

4 º desejo: Combate a manipulações e desinformação

As deepfakes, arquivos de áudio e vídeo criados com o uso de IA, e a desinformação representam uma grande ameaça à sociedade porque influenciam negativamente a opinião pública e os processos políticos.

O uso indevido da IA não apenas aumentou drasticamente a quantidade de desinformação como também está se tornando cada vez mais difícil distinguir entre conteúdo verdadeiro, autêntico, e conteúdo manipulado ou criado artificialmente.

Seria desejável a criação de sistemas de IA que reconheçam e eliminem em tempo real a desinformação, a falsificação e deepfakes. Esse será um jogo de gato e rato interminável, mas a segurança vai fazer valer a pena.

5º desejo: Vacinas contra o câncer

Embora não haja uma vacina contra o câncer, há imunizantes contra infecções que desencadeiam determinados tipos de câncer. Já existem duas vacinas eficazes: contra o vírus HPV, que pode causar câncer no colo do útero, e contra o vírus da hepatite B, que pode causar tumores no fígado.

Durante a pandemia de covid-19, a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) possibilitou em poucos meses o desenvolvimento de vacinas altamente eficazes contra o patógeno SARS-CoV-2. A tecnologia de mRNA também deu um impulso totalmente novo à pesquisa sobre o câncer.

Seria ótimo se vacinas contra câncer de pele (melanoma), de pulmão, de mama e de pâncreas estivessem disponíveis em um futuro próximo.

6º desejo: Engenharia genética com o método CRISPR

A engenharia genética não tem necessariamente nada a ver com plantas não naturais ou bebês projetados. Seria desejável repensar essa questão. Como as mudanças climáticas terão efeitos drásticos e a população mundial continuará crescendo, precisamos de espécies de plantas que sejam mais resistentes às influências ambientais e às pragas.

O CRISPR é um método para a edição do genoma, também conhecido como "tesoura genética". Ele foi revolucionário devido à sua maneira precisa e programável de alterar o DNA.

O CRISPR-Cas9 é um sistema molecular de duas partes. O CRISPR é um aglomerado de sequências que pode ser programado para encontrar um trecho específico do DNA num gene, e o Cas9 é um elemento de edição que corta a fita de DNA e adiciona uma nova peça nela. Soa simples, mas a parte difícil é sua implementação – o processo precisa ocorrer em trilhões de células no corpo se for usado para o tratamento de doenças.

A agricultura poderia se beneficiar da "tesoura genética". O método poderia garantir a produção de alimentos em áreas particularmente afetadas pelas mudanças climáticas.

Na medicina, doenças genéticas como a anemia falciforme ou a fibrose cística poderiam ser curadas com a ferramenta de edição de genes. O método já está sendo usado para o desenvolvimento de terapias genéticas personalizadas para pacientes com doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer, infecções por HIV ou malária.

7º desejo: Medicamentos acessíveis para todos

É vergonhoso que ainda existam pessoas passando fome ou até mesmo morrendo de fome. É igualmente ultrajante que medicamentos altamente eficazes estejam disponíveis, mas muitos não podem comprá-los. A falta de acesso a esses medicamentos que salvam vidas é um problema antigo em países mais pobres.

A aids, a tuberculose e a hepatite C também poderiam ser combatidas com eficácia no Sul Global, mas as patentes e os altos preços resultantes continuam a impedir o amplo uso de medicamentos e vacinas.

É claro que pesquisas na medicina também devem valer a pena para institutos e empresas farmacêuticas. No entanto, para um fornecimento justo de medicamentos em todo o mundo, seria fundamental separar os custos do desenvolvimento do preço de venda, além de criar abordagens de pesquisa.