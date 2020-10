Sete anos solteira, Maytê Piragibe fala sobre estado civil: “Liberdade”

A atriz Maytê Piragibe deu uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e falou sobre estado civil, carreira e a pandemia do novo coronavírus.

Aos 36 anos de idade, Piragibe revelou ter se engajado nas causas feministas depois de se separar do ex-marido Marlos Cruz, com quem teve uma filha, Violeta, de 10 anos.

“Sou uma mãe solo, independente, solteira há sete anos. E, óbvio, muito atenta à sexta onda feminista que a gente vive. Soubemos que a pandemia aumentou os índices de violência doméstica, feminicídio… Nosso país é o quinto do mundo que mais mata mulheres. Escolher temas assim para trabalhar está dentro do que quero proporcionar, quero acessar minhas dores como mulher. A grande maioria de nós já viveu ou vive um relacionamento abusivo, seja com seu parceiro, seja no ambiente profissional”, defendeu Maytê.

