Sessenta mil turistas chegam ao Rio em novos navios de cruzeiros

Dois navios (MSC Fantasia e Sovereign) atracaram hoje (5) no Píer Mauá, para a temporada de final de réveillon e pré-carnaval, representando, em média, 8,5 mil turistas para visitar a cidade do Rio de Janeiro. Até o próximo dia 21, serão oito navios atracando no Porto do Rio e trazendo em torno de 60 mil passageiros e tripulantes.

Segundo informou à Agência Brasil, o gerente de Operações do Píer Mauá, Alexandre Gomes, esses 60 mil turistas deverão injetar na economia carioca cerca de R$ 7 milhões. Dos oito navios, três são internacionais (Amadea, Amsterdam e Silver Whisper). Os demais são navios que fazem viagens pela costa brasileira. Alguns vêm ao Rio, desatracam e retornam mais de uma vez à cidade. É o caso do Costa Pacífica, que atraca no dia 7, fica dez horas no Rio e parte para nova viagem, antes de regressar, no dia 15.

O cronograma prevê a chegada, no dia 9, dos navios Sovereign e Amadea; no dia 13, chegarão o MSC Fantasia e o Sovereign; no dia 15, o Costa Pacifica; no dia 18, o MSC Fantasia e o Musica; no dia 19, o Amsterdam. No dia 21, serão três embarcações no Píer: Sovereign, MSC Magnifica e Silver Whisper.

Cruzeiros

O MSC Fantasia realiza cruzeiros com embarque no Píer Mauá. Com duração variada, as viagens fazem roteiros pela América do Sul. Já a maioria dos itinerários do Sovereign são cruzeiros para Búzios, Santos ou Balneário Camboriú. Ele retorna ao píer nos dias 9, 13, 17 e 21.

O navio internacional Amadea tem bandeira das Bahamas, possui capacidade para 624 passageiros sem contar a tripulação. O cruzeiro atual da Amadea é de 21 dias, só de ida de Villefranche-sur-Mer (França) para o Rio de Janeiro, com o tema Ano Novo. O itinerário começou em 20 de dezembro de 2019 e termina em 11 de janeiro deste ano.

O Costa Pacifica chega dia 15 por volta das 10h. Lançado em 2009, esse é o terceiro navio de cruzeiro da classe Concordia. Saindo às 20h do Rio de Janeiro, o navio seguirá viagem para Búzios, Ilhabela, Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires (Argentina), retornando ao Rio de Janeiro no dia 23.

Dia 19, é a vez do Amsterdam. Com o cruzeiro de tema Páscoa, ele faz uma viagem de 129 dias, ida e volta. O navio saiu ontem (4) de Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos, passando por diversos países. No Brasil, ele atraca nas cidades de Belém, Recife e Rio de Janeiro. Segue viagem no dia 20 para Buenos Aires e no dia 4 de maio chega na Flórida de volta. O navio traz em média 2.260 passageiros.

Dia 21, três embarcações simultâneas movimentarão o porto: Sovereign, MSC Magnifica e o internacional Silver Whisper. O cruzeiro atual do MSC Magnifica é de 41 dias, só de ida, de Barcelona (Espanha) a Ushuaia (Argentina), com o tema Ano Novo. O itinerário começou em 23 de dezembro de 2019 e termina em 2 de fevereiro de 2020. O Silver Whisper traz quase 500 turistas em um cruzeiro de 21 dias, só de ida de Fort Lauderdale a Buenos Aires.

Sobre a temporada

Segundo afirmou Alexandre Gomes, o Píer Mauá está recebendo o maior número de transatlânticos internacionais dos últimos 20 anos. Na atual temporada, iniciada em outubro de 2019 e que vai até abril de 2020, serão 112 atracações, 37 navios, sendo 27 internacionais e 10 nacionais. Oito desses navios estão vindo ao Rio de Janeiro pela primeira vez.

Gomes lembrou que, na última temporada (2018/2019), o Píer Mauá recebeu 100 atracações, com média de 380 mil turistas, entre passageiros e tripulantes. Para a temporada 2019/2020, houve um aumento de 12 atracações, o número de navios aumentou de 27 para 37 e a previsão de turistas no embarque, desembarque e trânsito passou de 380 mil para 425 mil, o que representa incremento de 12% em relação à temporada anterior. O número de navios internacionais também subiu, passando de 19 para 27.