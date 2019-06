Sessão para julgar realização de leilão da Avianca é adiada para o dia 17

A sessão que julgaria, nesta segunda-feira, 10, a realização do leilão dos slots (autorizações de pouso e decolagem) da Avianca Brasil foi adiada para o dia 17 de junho.

Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), um dos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo, que presidia uma das sessões dessa segunda-feira, informou que o desembargador Ricardo Negrão, autor da suspensão cautelar do leilão da Avianca, estava “acamado”.

A informação é de que a sessão relacionada à Avianca, e todas as demais decorrentes de recursos os quais Negrão acompanha, será retomada na próxima segunda-feira, “se ele melhorar”.

Negrão suspendeu o leilão em 6 de maio, um dia antes de sua realização, tendo comentado na decisão que o TJ iria deliberar sobre a “a hipótese de convolação da recuperação judicial em falência”.

A Avianca entrou em recuperação judicial desde dezembro de 2018, com dívidas de R$ 2,7 bilhões.